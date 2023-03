RPT-La guerre en Ukraine et la livraison de munitions au menu d'un sommet des dirigeants de l'UE

(Corrige coquille dans le titre) par Andrew Gray BRUXELLES, 23 mars (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne (UE) discuteront jeudi de la guerre en Ukraine avec le secrétaire général des Nations unies (Onu), Antonio Guterres, et doivent approuver un plan visant à accroître l'approvisionnement d'obus d'artillerie à Kyiv. Le dirigeant de l'Onu sera l'invité d'un sommet de l'UE à Bruxelles, quelques jours après le renouvellement d'un accord négocié par les Nations unies et la Turquie pour sécuriser l'exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire. Cette mesure humanitaire sera discutée lors d'un déjeuner de travail avec Antonio Guterres avant qu'il ne prenne congé et que le président ukrainien, Volodimir Zelensky, ne fasse le point sur la guerre par liaison vidéo, ont indiqué des responsables. "Nous réaffirmerons, comme toujours, notre engagement inconditionnel à aider l'Ukraine", a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel. Les dirigeants donneront leur aval au plan, approuvé lundi par les ministres des Affaires étrangères, visant à transférer un million d'obus d'artillerie à l'Ukraine au cours de l'année à venir, en puisant dans les réserves tout en franchissant une étape décisive pour une acquisition conjointe. L'Ukraine a fait savoir à ses alliés occidentaux qu'elle avait besoin en urgence d'une grande quantités d'obus de 155 mm pour résister aux assauts des forces russes qui ont envahi le pays en février l'an dernier. Les autorités ukrainiennes ont fait savoir qu'elles épuisaient leurs stocks d'obus plus rapidement que leurs alliés ne pouvaient les produire, ce qui les a incités à rechercher de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux moyens d'augmenter la production. Le plan de l'UE se base sur un projet du haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, à la suite d'une proposition de l'Estonie, l'un des plus fervents défenseur de l'Ukraine au sein du bloc européen. Ce plan prévoit d'allouer un milliard d'euros pour l'approvisionnement rapide d'obus et, éventuellement, de missiles à partir des stocks existants. Un autre milliard d'euros sera consacré pour des commandes collectives de nouveaux obus par les pays de l'UE. Les fonds proviendront de la Facilité européenne de soutien à la paix. Ce dernier, géré par l'UE, a déjà fourni des milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine. Selon certains diplomates, les dirigeants présents au sommet pourraient entamer une discussion pour renflouer à nouveau ce fonds. Les obus d'artillerie produits dans le cadre d'une nouvelle initiative d'acquisition conjointe mettront des mois à arriver, même si les responsables de l'UE font valoir qu'ils avancent à une vitesse sans précédent pour un tel projet. Ils affirment vouloir signer les premiers contrats avec les entreprises d'armement à la fin du mois de mai. "Nous devrons prendre des mesures pour renforcer la capacité de production de l'industrie européenne de la défense", a déclaré Charles Michel dans sa lettre invitant les autres dirigeants de l'UE au sommet. (Reportage de Kate Abnett, Philip Blenkinsop, Gabriela Baczynska, Andrew Gray et Jan Strupczewski ; rédigé par Andrew Gray ; version française Nathan Vifflin; édité par Blandine Hénault)