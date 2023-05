Royaume-Uni: Un véhicule percute les grilles de Downing Street, une arrestation

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Un véhicule a percuté jeudi les grilles de Downing Street, où se trouvent les bureaux et la résidence du Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a déclaré la police londonienne, qui a indiqué qu'aucun blessé n'était à déplorer et qu'une personne a été arrêtée pour des soupçons de conduite dangereuse. "Aux environs de 16h20, une voiture a percuté les grilles de Downing Street. Des officiers ont arrêté sur les lieux un homme pour des soupçons de dégâts criminels et de conduite dangereuse", a dit la police dans un communiqué, ajoutant qu'une enquête était en cours. Un journaliste de Reuters a constaté qu'un petit véhicule, portes et coffre ouverts, se trouvait devant la grille de Downing Street. Des images de la BBC montrent le véhicule s'approcher de la grille à une vitesse réduite. La grille n'a pas semblé être endommagée. Selon un témoin, qui n'a pas souhaité être identifié, le conducteur du véhicule serait un homme blanc âgé d'une cinquantaine d'années. Les services de Rishi Sunak ont décliné une demande de commentaire. Un cordon de sécurité a été brièvement mis en place pour bloquer la circulation depuis Whitehall, axe routier important de Londres permettant d'accéder à Downing Street, où se trouvent plusieurs bâtiments gouvernementaux. (Reportage Sachin Ravikumar et Kylie MacLellan; version française Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)