Royaume-Uni: Sunak annule la partie nord de la ligne à grande vitesse HS2

Crédit photo © Reuters

MANCHESTER (Reuters) - Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a annulé mercredi la partie nord du projet de ligne à grande vitesse HS2, s'engageant à investir les 36 milliards de livres (41,56 milliards d'euros) d'économies dans des réseaux de transport alternatifs. Rishi Sunak a déclaré que la nouvelle voie s'arrêterait désormais à Birmingham et n'irait pas jusqu'à Manchester, une décision largement attendue après plusieurs jours de rumeurs. Le projet HS2 n'a plus de sens après que ses coûts ont doublé et que les habitudes de voyage des entreprises ont changé depuis la pandémie, a précisé le ministre. "J'annule le reste du projet HS2", a-t-il déclaré lors de la conférence du parti conservateur. "Nous réinvestirons chaque centime, soit 36 milliards de livres, dans des centaines de nouveaux projets de transport dans le nord et les Midlands, dans tout le pays" HS2 a été présenté comme le plus grand projet d'infrastructure d'Europe, mais les coûts du projet ont grimpé à plus de 106 milliards de livres selon les estimations pour 2020, contre les 56 milliards de livres prévus en 2015, la liaison est vers Leeds a déjà été supprimée. Les responsables politiques et les chefs d'entreprise du Nord ont à maintes reprises prévenu que l'abandon de la liaison avec Manchester nuirait aux perspectives de croissance de la région et ont accusé le gouvernement d'accorder la priorité aux investissements dans le Sud, plus prospère. (Reportage Elizabeth Piper, Andrew MacAskill et Alistair Smout; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)