Royaume-Uni/PMI : Rebond inattendu de l'activité du secteur privé en février

LONDRES (Reuters) - L'activité du secteur privé au Royaume-Uni a rebondi de façon inattendue en février à la faveur du dynamisme des services, selon les résultats "flash" de l'enquête mensuelle de S&P Global/CIPS auprès des directeurs d'achats. L'indice composite PMI "flash" S&P Global/CIPS a grimpé à 53,0 en février contre 48,5 en janvier, au-delà du seuil de 50 qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité pour la première fois depuis juillet. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient encore une contraction de l'activité avec un indice à 49,0. Le PMI du secteur des services ressort à 53,3 ce mois-ci contre 48,7 en janvier, son plus haut niveau depuis juin. Celui du secteur manufacturier s'est aussi amélioré à 49,2 contre 47,0 le mois précédent. L'indice PMI sur les prix - un bon indicateur des pressions inflationnistes à venir - a poursuivi son repli, ce qui pourrait laisser plus de marges de manoeuvre à la Banque d'Angleterre dans la conduite de sa politique monétaire. Cette enquête PMI suggère que l'économie britannique pourrait se trouver dans une situation légèrement moins dégradée que prévu, même si des enquêtes similaires par le passé ne se sont pas avérées concluantes. "Des données PMI bien meilleures que prévu pour le mois de février indiquent une résilience encourageante de l'économie", a déclaré Chris Williamson, économiste chez S&P Global. "Si de nombreuses entreprises continuent de faire état de conditions d'exploitation difficiles, en particulier dans le secteur manufacturier, l'humeur générale a été soutenue par des signes de plafonnement de l'inflation, d'amélioration des chaînes d'approvisionnement et d'atténuation des risques de récession". (Reportage Andy Bruce, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)