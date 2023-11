Royaume-Uni : Ouverture mercredi d'un sommet international sur l'intelligence artificielle

par Paul Sandle et Martin Coulter LONDRES (Reuters) - Des chefs de gouvernements, des universitaires et des chefs d'entreprise du secteur de la "tech" se réuniront à partir de mercredi en Grande-Bretagne pour un sommet de deux jours sur l'intelligence artificielle (IA). Le sommet, initié par le Premier ministre britannique Rishi Sunak, cherchera à évaluer les risques posés par l'IA et la manière dont ils pourraient être réduits par une action coordonnée à l'échelle internationale. Des dirigeants mondiaux, des chefs d'entreprise comme Elon Musk ou Sam Altman - directeur général d'OpenAI -, et des universitaires sont attendus à Bletchley Park, dans le centre de l'Angleterre, connu pour avoir été le principal site de décryptage du Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale. Rishi Sunak souhaite que la Grande-Bretagne joue un rôle d'intermédiaire entre les blocs économiques que sont les Etats-Unis, la Chine et l'Union européenne. Certains s'interrogent toutefois sur l'influence que peut exercer la Grande-Bretagne sur le sujet de l'IA, alors que les Etats-Unis, le G7 et l'UE mènent déjà d'autres initiatives. La vice-présidente américaine Kamala Harris, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le vice-ministre chinois de la Technologie et le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, sont néanmoins attendus au sommet. La ministre britannique de la Technologie, Michelle Donelan, a déclaré que "les bonnes personnes ayant les bonnes compétences" seraient présentes pour discuter des moyens de réduire les risques posés par l'IA. Les possibles utilisations que pourraient faire des terroristes de l'IA pour fabriquer des armes biologiques ou le potentiel de la technologie à surpasser les humains figureront notamment à l'ordre du jour du sommet. (Reportage Paul Sandle et Martin Coulter; version française Camille Raynaud)