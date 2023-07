Royaume-Uni: Les prix demandés dans l'immobilier résidentiel baissent - enquête

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Les prix demandés dans l'immobilier résidentiel au Royaume-Uni ont baissé en juillet dans un contexte de hausse du coût du crédit qui pousse les propriétaires de biens à modérer leurs attentes, montre une enquête du secteur publiée lundi. Selon le site internet spécialisé Rightmove, les prix moyens demandés pour les logements mis sur le marché ont baissé de 0,2% le mois dernier, contre une stagnation habituellement au cours de cette période de l'année. Pour Tim Bannister, responsable chez Rightmove, cette baisse s'explique par la persistance d'une inflation élevée et de nouvelles hausses des taux d'intérêt dans l'immobilier qui ont réduit le nombre de ventes conclues. La Banque d'Angleterre (BoE) a décidé ce mois-ci de relever son principal taux directeur de 4,5% à 5%, son plus haut niveau depuis 2008, et les marchés financiers s'attendent à ce qu'il atteigne 6,25% d'ici la fin de l'année alors que l'inflation est ressortie à 8,7% en mai, bien loin de l'objectif de 2%. (Reportage Suban Abdulla; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)