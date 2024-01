Royaume-Uni : Les élections devraient avoir lieu au second semestre, dit Sunak

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a déclaré jeudi qu'il prévoyait de convoquer des élections nationales au courant du deuxième semestre de l'année, écartant ainsi la possibilité d'un vote anticipé en mai. Le Parti conservateur de Rishi Sunak est largement devancé dans les sondages par l'opposition, le parti travailliste, en marge des élections qui étaient prévues début 2025. Les partis d'opposition ont demandé que le vote ait lieu le plus tôt possible. "Mon hypothèse de travail est que nous aurons des élections générales au cours du second semestre de cette année, parce qu'entre-temps, il y a beaucoup de choses que je veux faire", a déclaré Rishi Sunak aux journalistes lors d'une visite dans le centre de l'Angleterre. "Je veux continuer à avancer, à bien gérer l'économie et à réduire les impôts des citoyens (...)" Le Premier ministre peine à honorer ses principaux engagements pris il y a exactement un an, notamment d'empêcher les traversées de migrants via la côte sud de l'Angleterre, ou encore d'accroître la croissance économique et de réduire les listes d'attente dans les hôpitaux, bien qu'il ait atteint son objectif de réduire l'inflation de moitié d'ici à la fin de 2023. Rishi Sunak et le ministre des Finances, Jeremy Hunt, ont déclaré qu'ils ne pourraient se concentrer sur la réduction des impôts qu'une fois l'inflation maîtrisée. L'avancement au 6 mars de la présentation du budget de printemps a alimenté les spéculations selon lesquelles Rishi Sunak pourrait opter pour des élections en mai. (Reportage Muvija M, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)