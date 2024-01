Royaume-Uni : Le roi Charles quitte l'hôpital après une opération de la prostate

Royaume-Uni : Le roi Charles quitte l'hôpital après une opération de la prostate













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le roi Charles d'Angleterre a quitté lundi l'hôpital londonien où il est resté trois nuits à la suite d'une opération de la prostate, selon des images de la télévision britannique. Charles III, âgé de 75 ans, a subi vendredi une "intervention correctrice" pour une hypertrophie de la prostate, maladie bénigne courante chez les hommes de plus de 50 ans, avait fait savoir le palais de Buckingham. Sa belle-fille Kate, la princesse de Galles, se trouvait également dans l'établissement de santé, la London Clinic dans l'ouest de Londres, après une opération abdominale. Elle est également sortie de l'hôpital lundi. (Reportage Sachin Ravikumar, rédigé par Sarah Young ; version française Kate Entringer)