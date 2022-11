Royaume Uni: Le roi Charles accueille le Sud-Africain Ramaphosa pour sa première visite d'Etat

LONDRES (Reuters) - Le roi Charles accueille ce mardi le président sud-africain Cyril Ramaphosa à Buckingham Palace, pour sa première visite d'Etat depuis qu'il est monté sur le trône du Royaume-Uni.

Le souverain britannique, 74 ans, a été associé au faste de la plupart des visites officielles des 112 dirigeants étrangers reçus par sa mère, la reine Elizabeth, mais c'est la première fois qu'il sera au coeur de la cérémonie.

Cyril Ramaphosa et son épouse sont arrivés lundi soir à Londres et seront formellement accueilli mardi matin par le prince héritier, William, et son épouse Kate.

Le couple présidentiel sud-africain sera ensuite reçu par le roi Charles et la reine consort Camilla, avant de se rendre en calèche au palais de Buckingham, où un grand banquet sera donné en son honneur.

Cyril Ramaphosa doit aussi s'entretenir pendant sa visite de deux jours avec le Premier ministre Rishi Sunak et se recueillir devant la pierre dédiée à Nelson Mandela dans l'abbaye de Westminster.

(Reportage de Michael Holden, avec AlistairSmout, version française Tangi Salaün)