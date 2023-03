Royaume-Uni : Le ministre des Finances monte au créneau

par William Schomberg LONDRES (Reuters) - Le ministre britannique des Finances Jeremy Hunt présentera mercredi le budget du gouvernement, alors que l'économie du Royaume-Uni a dernièrement vu s'accumuler les difficultés, avec entre autres la pandémie de COVID-19 et l'accélération de l'inflation. Jeremy Hunt, qui doit présenter son discours sur le budget vers 12h30 GMT, a rejeté les appels des parlementaires membres du Parti conservateur au pouvoir, qui demandaient que des réductions d'impôts importantes soient décidées dès maintenant afin de redorer leur blason avant les élections prévues en 2024. Jeremy Hunt est arrivé au ministère des Finances après l'échec de l'ancienne Première ministre, Liz Truss, et de son éphémère ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, dont le plan d'allègements fiscaux massifs mais non financés, fin septembre, avait fait chuter la livre sterling et bondir les rendements des emprunts d'Etat comme les taux d'intérêts des crédits immobiliers. Il s'est engagé l'an dernier à faire baisser le poids de la dette publique rapportée au produit intérieur brut (PIB) d'ici cinq ans tout en ramenant le déficit budgétaire à moins de 3% du PIB. "A l'automne, nous avons pris des décisions difficiles pour assurer la stabilité", devrait dire Jeremy Hunt, selon des extraits de son discours. "Aujourd'hui, nous présentons la deuxième partie de notre plan: un budget pour la croissance", ajoutera-t-il. La Grande-Bretagne est le seul pays du Groupe des Sept où la production reste inférieure aux niveaux pré-pandémie. Le ministre des Finances devrait annoncer des mesures visant à améliorer la formation professionnelle et donner son feu vert à douze "zones d'investissement". Jeremy Hunt a également fait allusion à de nouvelles mesures d'incitation à l'investissement des entreprises. Le Trésor britannique a par ailleurs indiqué que le budget offrirait une aide plus importante aux entreprises pour faire face au coût de la vie. (Reportage William Schomberg; version française Camille Raynaud)