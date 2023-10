Royaume-Uni: Le gouvernement fournit 4 milliards de livres à BAE Systems pour construire des sous-marins

Crédit photo © Reuters

MANCHESTER, Angleterre (Reuters) - La Grande-Bretagne a attribué à BAE Systems un contrat de quatre milliards de livres (4,9 milliards de dollars) dans le cadre du programme AUKUS avec l'Australie et les États-Unis pour construire des sous-marins d'attaque, ont annoncé dimanche le groupe et le ministre de la Défense, Grant Shapps. Les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne ont dévoilé en mars les détails du plan AUKUS visant à fournir à l'Australie des sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire à partir du début des années 2030 pour contrer les ambitions de la Chine dans la zone Indo-Pacifique. La Grande-Bretagne, qui exploitera également les sous-marins, oriente sa politique étrangère et de défense vers l'Indo-Pacifique et recherche également des accords commerciaux avec des économies à croissance rapide après avoir quitté l'Union européenne. BAE Systems, qui a qualifié AUKUS d'"important" pour l'entreprise, annonce dans un communiqué que le ministère de la Défense lui a accordé le financement nécessaire pour mener des travaux de développement jusqu'en 2028, ce qui lui permet de commencer les travaux de conception détaillée des sous-marins. "Cet investissement de plusieurs milliards de livres sterling dans le programme de sous-marins AUKUS contribuera à fournir à long terme les capacités de sous-marins chasseurs-tueurs dont le Royaume-Uni a besoin", écrit Shapps dans le communiqué. Le contrat garantira le financement des travaux d'infrastructure sur le site de BAE Systems à Barrow-in-Furness, dans le nord-ouest de l'Angleterre, et la société a annoncé qu'elle contribuerait au financement de 5.000 emplois. Selon BAE Systems, la fabrication des sous-marins commencera vers la fin de la décennie, le premier navire SSN-AUKUS devant être livré à la fin des années 2030. (Reportage Andrew MacAskill et Alistair Smout, avec Paul Sandle à Londres; Version française Elizabeth Pineau)