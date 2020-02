Royaume-Uni : La croissance de l'emploi s'accélère de nouveau

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters)

Le nombre de personnes occupant un emploi au Royaume-Uni a de nouveau fortement augmenté sur les trois derniers mois de 2019, montrent les statistiques officielles publiées mardi.

L'ONS, l'institut national de la statistique, a fait état d'une hausse de 180.000 à 32,934 millions, un chiffre situé dans le haut de la fourchette des estimations des économistes interrogés par Reuters.

Le nombre de demandeurs d'emploi a parallèlement diminué de 16.000 à 1,290 million.

Le taux de chômage, à 3,8%, reste à son plus bas niveau depuis 1975.

La croissance des salaires, primes incluses, a toutefois légèrement ralenti à 2,9% sur un an, sa plus faible progression en rythme annuel depuis les trois mois à fin août 2018. Hors primes, la hausse ralentit également, à 3,2% sur un an, son plus bas niveau depuis le troisième trimestre 2018.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 3,0% primes incluses et de 3,3% hors primes.

