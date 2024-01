Royaume-Uni : L'inflation réaccélère à 4% sur un an en décembre

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'inflation au Royaume-Uni a réaccéléré en décembre pour la première fois en dix mois, à 4,0% sur un an, un rythme supérieur aux attentes, montrent les données publiées mercredi par l'Office national de la statistique (ONS). Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un ralentissement à 3,8% après 3,9% en novembre, le rythme le plus bas en plus de deux ans. Ces données pourraient mettrent la pression sur la Banque d'Angleterre (BoE), qui se réunit le 1er février, pour qu'elle retarde le calendrier attendu de la baisse du coût du crédit, son principal taux directeur ayant atteint en août un sommet de 15 ans, à 5,25%. La BoE a indiqué en novembre qu'il faudrait attendre fin 2025 pour que l'inflation revienne à l'objectif de 2%. En excluant l'énergie et l'alimentation, la hausse des prix à la consommation s'est établie à 5,1% le mois dernier, au même rythme qu'en novembre. Le consensus Reuters était de 4,9%. Sur une base mensuelle, l'inflation globale s'est établie à 0,4% et l'inflation de base à 0,6%, contre des prévisions respectives de +0,2% et +0,4%. Sur le marché des changes, après cette publication, la livre sterling est quasiment stable, à 1,2634 dollar (-0,02%). L'inflation britannique a touché un sommet de 41 ans en octobre 2022 en atteignant 11,1% à la suite de la flambée des cours de l'énergie en Europe, consécutive notamment à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. (Rédigé par Claude Chendjou, avec David Milliken, édité par Blandine Hénault)