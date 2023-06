Royaume-Uni : L'inflation inchangée à 8,7% en mai, la BoE sous pression

Royaume-Uni : L'inflation inchangée à 8,7% en mai, la BoE sous pression













Crédit photo © Reuters

par David Milliken et William Schomberg LONDRES (Reuters) - Le taux annuel d'inflation au Royaume-Uni est resté inchangé en mai, à 8,7% sur un an, ce qui devrait mettre sous pression la Banque d'Angleterre qui se réunit jeudi, montrent les données publiées mercredi par l'Office national de la statistique (ONS). Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une décélération des prix à la consommation (CPI) à 8,4%, après une progression de 8,7% en avril. En excluant l'énergie et l'alimentation, la hausse des prix à la consommation s'établit à 7,1%, ce qui marque une accélération après l'augmentation de 6,8% un mois plus tôt. Le consensus Reuters était de 6,8%. Selon Grant Fitzner, économiste à l'ONS, l'inflation a été tirée par le coût des billets d'avion, la hausse des prix des voitures d'occasion, les événements musicaux en direct et les jeux informatiques. La statistique de l'inflation, publiée à la veille des décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, devrait accroître la pression jeudi sur l'institut d'émission en vue d'une 13e hausse consécutive de ses taux d'intérêt. Le principal taux directeur de la BoE devrait ainsi passer de 4,5% à 4,75%, les marchés tablant par ailleurs désormais avec une probabilité de 100% sur un pic de taux à 6% d'ici décembre, contre une probabilité de 50% mardi. "Les chiffres du CPI de mai renforcent la pression sur le Comité de politique monétaire pour qu'il augmente considérablement le taux directeur au cours des prochains mois", a déclaré Samuel Tombs, chef économiste pour le Royaume-Uni chez Pantheon Macroeconomics. Pour Paul Dales, chef économiste pour le Royaume-Uni chez Capital Economics, au regard des chiffres inattendus de l'inflation, la BoE pourrait même relever ses taux d'un demi-point de pourcentage jeudi. "Le problème est que la récente flambée de l'inflation sous-jacente et la réaccélération de la croissance des salaires montrent que les pressions inflationnistes intérieures se renforcent encore. Cela suggère que la Banque d'Angleterre pourrait avoir davantage de travail à accomplir que la Fed ou la BCE", a-t-il déclaré. Ce taux élevé d'inflation constitue également un problème pour le Premier ministre Rishi Sunak qui s'est engagé à réduire de moitié le rythme de croissance des prix d'ici la fin de l'année, avant les élections législatives prévues en 2024. "Nous n'hésiterons pas dans notre détermination à soutenir la Banque d'Angleterre alors qu'elle cherche à faire baisser l'inflation dans notre économie, tout en apportant un soutien ciblé au coût de la vie", a déclaré le ministre des Finances Jeremy Hunt. Après la publication des nouvelles données sur l'inflation, la livre sterling prenait 0,1% à 1,281 dollar. (Reportage David Milliken; version française Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün et Kate Entringer)