Royaume-Uni: Grève des dockers de Liverpool à partir du 19 septembre

LONDRES (Reuters) - Plus de 560 dockers du port de Liverpool feront grève du 19 septembre au 3 octobre pour des revendications salariales face à une inflation galopante, a annoncé vendredi le syndicat Unite.

"Les travailleurs du pays en ont assez qu'on leur dise d'accepter une baisse de leurs salaires et de leur niveau de vie", a déclaré Sharon Graham, secrétaire générale d'Unite, dans un communiqué.

La grève prévue à Liverpool fait suite à un débrayage de huit jours en août à Felixstowe, le plus grand port à conteneurs de Grande-Bretagne, qui a engorgé les lignes d'approvisionnement sans toutefois provoquer de perturbations généralisées.

La grève va "gravement perturber" le transport routier et maritime à Liverpool et dans les environs, a déclaré Unite.

Une hausse salariale de 7% a été proposée aux dockers, une offre insuffisante équivalant selon eux à une "réduction de salaire" dans un contexte inflationniste. Ils affirment également que la Mersey Docks and Harbour Company (MDHC) n'a pas respecté l'accord salarial de 2021.

La société mère de MDHC, Peel Ports, a déclaré qu'elle avait proposé une offre salariale de 8,3% en plus de l'augmentation de 4,5% de l'année dernière et d'autres améliorations concernant les conditions de travail, les indemnités de maladie et les pensions de retraite.

"Notre offre salariale est bien supérieure à la moyenne nationale (...) compte tenu de la stagnation du marché des conteneurs, des pressions économiques mondiales, du conflit en Ukraine et des perturbations du transport maritime mondial", a déclaré David Huck, directeur d'exploitation de Peel Ports, dans un communiqué.

(Reportage Sachin Ravikumar et Jonathan Saul; version française Alizée Degorce, édité par Sophie Louet)