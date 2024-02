Royaume-Uni : Greta Thunberg acquittée dans son procès à Londres

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La militante écologiste suédoise Greta Thunberg, jugé à Londres pour trouble à l'ordre public lors d'une manifestation en octobre 2023 dans la capitale britannique, a été acquittée vendredi par la Westminster Magistrates' Court. Au premier jour de son procès, jeudi, Greta Thunberg, porte-drapeau de la lutte contre le réchauffement climatique, avait appelé à ne pas se tromper d'"ennemi". Il était reproché à l'activiste de 21 ans d'avoir perturbé avec d'autres manifestants l'Energy Intelligence Forum, une conférence réunissant les représentants des principales compagnies pétrolières et gazières à Londres. Quatre autres militants jugés à ses côtés ont également été acquittés, l'infraction n'étant pas suffisamment caractérisée, selon le juge John Law. (Reportage Sam Tobin)