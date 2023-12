Royaume-Uni: Décès de l'ancien ministre des Finances Alistair Darling

Royaume-Uni: Décès de l'ancien ministre des Finances Alistair Darling













Crédit photo © Reuters

par Andrew MacAskill et Muvija M LONDRES (Reuters) - L'ancien ministre britannique des Finances Alistair Darling en poste lors de la crise financière mondiale de 2007-2008, est décédé à l'âge de 70 ans après avoir été soigné pour un cancer, a annoncé sa famille jeudi. Alistair Darling a été nommé chancelier par l'ancien Premier ministre Gordon Brown en juin 2007, alors que la crise financière couvait. Quelques mois après sa prise de fonction, il a supervisé le sauvetage de la banque Northern Rock puis, en octobre 2008, le renflouement de Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB et HBOS. Avant sa promotion au ministère des Finances, il a été député travailliste entre 1987 et 2015 puis secrétaire général du Trésor. "On se souviendra de lui comme d'un chancelier dont le calme, l'expertise et l'honnêteté ont permis de guider la Grande-Bretagne dans les tumultes de la crise financière mondiale", a déclaré le chef du parti travailliste, Keir Starmer, dans un communiqué. "Comme beaucoup, je comptais sur sa sagesse, son calme en temps de crise et son humour", a pour sa part réagi Gordon Brown. (Rédigé par Muvija M et William Schomberg, Blandine Hénault pour la version française)