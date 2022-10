Royal Mail pourrait supprimer 5.000 à 6.000 emplois d'ici août prochain

14 octobre (Reuters) - Royal Mail, le service postal britannique, pourrait supprimer entre 5.000 et 6.000 emplois d'ici la fin du mois d'août de l'année prochaine, a déclaré vendredi International Distributions Services, sa maison-mère, alors que le conflit entre la société et son principal syndicat se poursuit.

Le syndicat Communication and Workers Union (CWU), qui représente 115.000 postiers de Royal Mail, a organisé des grèves en septembre et début octobre, et a menacé d'en organiser d'autres ce mois-ci et le mois prochain.

Royal Mail devrait afficher une perte d'exploitation ajustée d'environ 350 millions de livres cette année, après avoir pris en compte l'impact des grèves passées et à venir, a indiqué International Distributions Services.

"Nous allons entamer le processus de consultation sur le redimensionnement de l'entreprise en réponse à l'impact de l'action syndicale, aux retards dans la réalisation des améliorations de productivité convenues et à la baisse des volumes de colis", a déclaré la société dans un communiqué.

La société a déclaré qu'il pourrait y avoir davantage de pertes d'emplois chez Royal Mail si les grèves se poursuivent pendant la période des fêtes.

GLS, son réseau de distribution international, a enregistré des résultats conformes aux attentes, a ajouté la société.

Le syndicat CWU n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

