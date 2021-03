Routiers : Des tests pour entrer en Angleterre

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Les chauffeurs routiers arrivant en Angleterre de l'extérieur de la Grande-Bretagne et de l'Irlande pour plus de deux jours devront faire un test Covid afin de lutter contre la propagation de futurs variants, a annoncé dimanche le ministre des Transports Grant Shapps.

Les routiers concernés devront se soumettre à un test dans un délai de 48 heures et ensuite toutes les 72 heures dans le cadre des nouvelles règles.

"Cela doit nous permettre de garder la trace de tout variant futur du coronavirus qui pourrait inquiéter", a expliqué le ministre sur Twitter.

Le Premier ministre Boris Johnson avait laissé entendre un peu plus tôt dans la semaine que la Grande-Bretagne pourrait durcir les restrictions concernant les arrivées en provenance de France, notamment pour les routiers.

Une initiative similaire de la France en décembre avait provoqué le chaos dans le sud de l'Angleterre après avoir été mise en oeuvre soudainement mais le secteur estime que des solutions existent désormais pour faire des tests rapides ce qui devrait limiter son impact, a dit une source à Reuters vendredi.

La Grande-Bretagne a interdit les déplacements à l'étranger au moins jusqu'au 17 mai mais certaines professions considérés comme essentielles, dont les routiers, peuvent continuer à franchir les frontières pour approvisionner les magasins et les usines.

(Costas Pitas, version française Gwénaëlle Barzic)