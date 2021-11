Roumanie : Accord en vue d'un gouvernement de coalition dirigé par le libéral Nicolae Ciuca

par Radu-Sorin Marinas

BUCAREST (Reuters) - Les libéraux et les sociaux-démocrates roumains sont parvenus lundi à un accord en vue de la formation d'un gouvernement de coalition avec le général à la retraite Nicolae Ciuca au poste de Premier ministre, pour tenter de sortir le pays du blocage politique.

La Roumanie, l'un des membres les plus pauvres de l'Union européenne, se trouve dans une impasse politique depuis que le gouvernement de coalition de l'ancien Premier ministre libéral Florin Citu a été renversé en octobre par une motion de censure, menaçant la reprise économique et les efforts visant à réduire les déficits budgétaire et commercial.

"Nous avons travaillé pour créer cette coalition solide, et ce gouvernement qui est capable d'assurer la stabilité de la Roumanie (...) Les Roumains attendent des solutions pour lutter contre l'impact de la pandémie et la crise énergétique", a déclaré Nicolae Ciuca aux journalistes.

Âgé de 54 ans, Nicolae Ciuca assure actuellement l'intérim en tant que ministre de la Défense et devrait remporter facilement le vote de confiance au Parlement, la coalition annoncée entre les libéraux du Parti national libéral (PNL) et les sociaux-démocrates du PSD contrôlant 65% des sièges.

La coalition a prévu une rotation tous les 18 mois à la tête du gouvernement, les sociaux-démocrates détenant les ministères des Finances, de l'Agriculture, de la Défense et des Transports, et les libéraux la Justice, l'Energie, l'Intérieur et les Affaires étrangères.

