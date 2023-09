Rothschild & Co : La famille propriétaire détient 95,65% du capital

PARIS (Reuters) - La famille propriétaire de Rothschild & Co détient 95,65% du capital de la banque d'affaires après l'offre publique d'achat qu'elle a lancée pour la retirer de la cote, annonce l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans un avis publié mardi. La suspension de la cotation des actions de Rothschild & Co est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire, ajoute l'avis. Rothschild & Co a annoncé en février dernier le projet de la famille propriétaire du groupe - actionnaire au titre de la holding Concordia - de retirer la banque d'affaires de la Bourse de Paris. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)