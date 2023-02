Rothschild & Co affiche un résultat net annuel en baisse à 606 mlns d'euros

13 février (Reuters) - Rothschild & Co SCA: * RÉSULTATS POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2022 * EXERCICE 2022 CHIFFRE D'AFFAIRES 2.965 MILLIONS D'EUROS, +1% SUR UN AN * 2022 RÉSULTAT NET 606 MILLIONS D'EUROS, -21% SUR UN AN * BÉNÉFICE NET PAR ACTION POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2022 À 8,38 EUR, -21% EN GLISSEMENT ANNUEL * LES VENTS CONTRAIRES MACROÉCONOMIQUES CONTINUENT D'AVOIR UN IMPACT NÉGATIF SUR LA CONCLUSION DE CONTRATS * PERSPECTIVES: DÉBUT D'ANNÉE 2023 PLUS FAIBLE * PERSPECTIVES: OFFRE CONCORDIA : OFFRE CIBLE OUVRANT À L'ÉTÉ 2023 * ROTE DE L'ANNÉE 2022 À 20,7% * PERSPECTIVES: TROIS ACTIVITÉS PRINCIPALES CONTINUENT LEUR BONNE PERFORMANCE AU COURS DE L'ANNÉE 2023, MAIS EN DEÇÀ DES NIVEAUX DE 2022 * PERSPECTIVES: BANQUE MARCHANDE:RALENTISSEMENT DES RECETTES DE PERFORMANCE DES INVESTISSEMENTS PAR RAPPORT AUX ANNÉES 2021 ET 2022 * PERSPECTIVES: OFFRE DE CONCORDIA: OBJECTIF DE DÉPOSER L'OFFRE D'ICI MI-2023 * PERSPECTIVES: GESTION DE PATRIMOINE ET D'ACTIFS : LA CROISSANCE EXCEPTIONNELLE DES BÉNÉFICES EN 2022 A PEU DE CHANCE DE SE RÉPÉTER EN 2023 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)