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Rothschild & Co affiche un résultat net annuel en baisse à 606 mlns d'euros

Rothschild & Co affiche un résultat net annuel en baisse à 606 mlns d'euros

13 février (Reuters) - Rothschild & Co SCA:

* RÉSULTATS POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2022

* EXERCICE 2022 CHIFFRE D'AFFAIRES 2.965 MILLIONS D'EUROS, +1% SUR UN AN

* 2022 RÉSULTAT NET 606 MILLIONS D'EUROS, -21% SUR UN AN

* BÉNÉFICE NET PAR ACTION POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2022 À 8,38 EUR, -21% EN GLISSEMENT ANNUEL

* LES VENTS CONTRAIRES MACROÉCONOMIQUES CONTINUENT D'AVOIR UN IMPACT NÉGATIF SUR LA CONCLUSION DE CONTRATS

* PERSPECTIVES: DÉBUT D'ANNÉE 2023 PLUS FAIBLE

* PERSPECTIVES: OFFRE CONCORDIA : OFFRE CIBLE OUVRANT À L'ÉTÉ 2023

* ROTE DE L'ANNÉE 2022 À 20,7%

* PERSPECTIVES: TROIS ACTIVITÉS PRINCIPALES CONTINUENT LEUR BONNE PERFORMANCE AU COURS DE L'ANNÉE 2023, MAIS EN DEÇÀ DES NIVEAUX DE 2022

* PERSPECTIVES: BANQUE MARCHANDE:RALENTISSEMENT DES RECETTES DE PERFORMANCE DES INVESTISSEMENTS PAR RAPPORT AUX ANNÉES 2021 ET 2022

* PERSPECTIVES: OFFRE DE CONCORDIA: OBJECTIF DE DÉPOSER L'OFFRE D'ICI MI-2023

* PERSPECTIVES: GESTION DE PATRIMOINE ET D'ACTIFS : LA CROISSANCE EXCEPTIONNELLE DES BÉNÉFICES EN 2022 A PEU DE CHANCE DE SE RÉPÉTER EN 2023 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

Reuters

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