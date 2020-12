Roselyne Bachelot dit avoir demandé 35 millions d'euros pour la culture

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Roselyne Bachelot, la ministre française de la Culture, a déclaré vendredi avoir demandé au Premier ministre de fournir 35 millions d'euros pour soutenir le secteur de la culture au lendemain des annonces du Premier ministre Jean Castex.

Le gouvernement français a déjà apporté 7,5 milliards d'aides au secteur qui aura besoin de 35 millions supplémentaires pour finir l'année, a-t-elle dit sur BFM.

Jean Castex a annoncé jeudi que les cinémas, théâtres, salles de spectacle, musées et enceintes sportives resteront fermés trois semaines de plus que prévu et ne rouvriront pas le 15 décembre en raison de l'évolution de l'épidémie due au coronavirus en France.

