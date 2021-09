Ronaldo en sauveur, le Barça humilié

par Léo De Garrigues (iDalgo)

En position délicate à domicile, Manchester United s'en est remis à Cristiano Ronaldo pour renverser Villarreal dans le temps additionnel (2-1) lors de la 2e journée de la phase de poules de Ligue des Champions. Le Portugais a marqué à la 95e minute tandis qu'Alex Telles avait répondu à l'ouverture du score de Paco Alcacer. Dans le choc de la soirée, la Juventus Turin a fait le dos rond pour surprendre Chelsea (1-0) grâce à une réalisation de Federico Chiesa. Déjà battu lors de la première journée, le FC Barcelone s'enlise en sombrant face à Benfica (3-0). Les hommes de Ronald Koeman ont fini à 10 suite à l'exclusion d'Eric Garcia. Largement vainqueur du Dynamo Kiev (5-0), le Bayern Munich prend les commandes du groupe E. Dans la poule de Lille, le FC Séville a arraché le match nul sur la pelouse de Wolfsburg (1-1). Plus tôt dans la soirée, l'Atalanta Bergame et le Zénith Saint-Pétersbourg ont gagné à domicile, respectivement face aux Young Boys (1-0) et au Malmö FF (4-0).