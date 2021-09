Ronaldo déjà buteur, Arsenal marque ses premiers points.

par Adrien Verger (iDalgo)

Les supporters d’Arsenal peuvent enfin souffler : leur équipe vient de débloquer son compteur points après 4 journées de championnat. C’était à domicile contre un autre club en grande difficulté : Norwich, dernier sans le moindre point. Vainqueur sur la plus petite des marges, les Gunners sont désormais 15e. Les deux équipes de Manchester jouaient également à 15h et elles se sont toutes deux imposées. City, 1-0 à Leicester grâce à Bernardo Silva, United, 4-1 contre Newcastle avec le premier doublé de Ronaldo pour son retour au club. Paul Pogba a délivré deux passes décisives (pour Fernandes et Lingard). Par ailleurs, Brighton bat Bretford 1-0, Wolves s’impose 2-0 à Watford. 0-0 entre Southampton et West Ham. Au classement, City et United occupent les deux premières places.