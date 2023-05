Ron DeSantis devrait annoncer sa candidature à la primaire républicaine la semaine prochaine

WASHINGTON (Reuters) - Le gouverneur de Floride Ron DeSantis devrait annoncer officiellement sa candidature à la primaire du Parti républicain pour l'élection présidentielle de 2024 aux Etats-Unis la semaine prochaine, selon deux sources au fait de la question. Ron DeSantis devrait déposer les documents relatifs à sa candidature le 25 mai avant de lancer officiellement sa campagne durant la semaine du 29 mai, a déclaré une source. Selon un récent sondage Reuters/Ipsos, l'ancien président américain Donald Trump, qui a déjà annoncé sa candidature pour l'élection de 2024, conserve une avance confortable. La notoriété croissante de Ron DeSantis dans les rangs des républicains et sa capacité à collecter des fonds font probablement de lui le plus grand rival de Donald Trump, qui a multiplié ces dernières semaines les attaques contre le gouverneur de Floride. (Reportage Jim Oliphant, Alexandra Ulmer et Graham Slattery, rédigé par Jasper Ward; version française Camille Raynaud)