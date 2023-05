Ron DeSantis annoncera mercredi sa candidature à l'investiture républicaine

WASHINGTON (Reuters) - Le gouverneur de Floride Ron DeSantis annoncera mercredi sa candidature à l'investiture républicaine en vue de l'élection présidentielle de 2024 aux Etats-Unis lors d'une discussion avec le patron de Twitter Elon Musk, ont déclaré deux sources à Reuters, confirmant des informations d'autres médias américains. Ron DeSantis s'annonce comme le principal rival de l'ancien président Donald Trump, candidat depuis novembre dernier. Elon Musk a retweeté le message d'un reporter de Fox News selon qui l'annonce aura lieu lors d'une interview sur Twitter Spaces à 18h00 (22h00 GMT). Le milliardaire américain, également patron de Tesla et SpaceX, avait a affiché son soutien à Ron DeSantis l'an dernier sur Twitter. (Reportage Jasper Ward, version française Jean-Stéphane Brosse)