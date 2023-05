Rome veut des excuses officielles après les propos de Darmanin sur Meloni

Rome veut des excuses officielles après les propos de Darmanin sur Meloni













ROME, 5 mai (Reuters) - Le gouvernement français doit présenter des excuses après les propos du ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, qui a accusé la présidente du Conseil Giorgia Meloni d'être "incapable" de régler la question migratoire, a déclaré vendredi le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani.

Ce dernier a annulé jeudi à la dernière minute un déplacement prévu à Paris, dénonçant des "insultes" proférées par Gérald Darmanin. "Un ministre des Affaires étrangères ne peut pas cautionner ce que ce monsieur a dit", a dit Antonio Tajani, faisant référence à Gérald Darmanin. "Quand on insulte gratuitement, le moins que l'on puisse faire, c'est de présenter des excuses. Dans le cas présent, il a insulté tous les Italiens ainsi que le gouvernement et la présidente du Conseil", a-t-il dit. (Reportage Alvise Armellini; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)