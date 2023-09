Rome fixe à 340 points de base le seuil d'alerte sur le spread italo-allemand

ROME (Reuters) - L'écart de rendement (spread) entre les emprunts d'Etat allemand et italien à dix ans constituerait un problème s'il atteignait 340 ou 350 points de base, a déclaré jeudi Federico Freni, sous-secrétaire au ministère italien de l'Economie. Ce spread, qui mesure la prime de risque entre les deux dettes souveraines, est actuellement pour le dix ans d'environ 190 points, son plus haut niveau depuis le début du mois de mai. S'exprimant sur Radio 24, Federico Freni a déclaré qu'un écart d'environ 200 points de base n'était "pas du tout un taux inquiétant". "Je pense qu'un seuil d'alerte pourrait être le sommet atteint au cours des trois ou quatre dernières années, c'est-à-dire 340 et 350 points de base", a-t-il ajouté. La dette publique de l'Italie, qui est proportionnellement la plus élevée de la zone euro après la Grèce, devrait rester stable à environ 140% du PIB jusqu'en 2026, selon le document économique et financier (DEF) du Trésor italien. (Reportage Giuseppe Fonte, version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)