Romans-sur-Isère : Nouvel appel à manifester après les heurts de la veille

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Un nouvel appel à manifester dans le quartier de la Monnaie, à Romans-sur-Isère (Drôme), a été lancé pour la mi-journée au lendemain de heurts qui ont éclaté lors d'un défilé de 80 militants d'ultradroite après le décès il y a une semaine d'un adolescent à Crépol. "Il y a effectivement un appel à manifestations ce matin pour 12h00. Je rappelle que cette manifestation n'est pas autorisée parce qu'elle n'a pas été déclarée", a indiqué le préfet de la Drôme Thierry Devimeux lors d'une conférence de presse. "Les forces de l'ordre sont présentes dans Romans et feront en sorte que cette manifestation provoque le moins de désagrément possible voire ne puisse pas avoir lieu", a-t-il ajouté. Samedi soir, 80 membres de l'ultradroite ont défilé dans le quartier de la Monnaie. Un militant de 20 ans originaire de Mayenne a été "tabassé" et gravement blessé et 20 personnes ont été interpellées et 17 placées en garde à vue, a précisé le préfet. Neuf suspects interpellés après la mort de Thomas, 16 ans, poignardé le week-end dernier à Crépol (Drôme) en marge d'une fête de village, ont été mis en examen samedi. Certains des suspects sont originaires du quartier de la Monnaie, à Romans-sur-Isère. (Rédigé par Kate Entringer)