Rolls-Royce vise une croissance à deux chiffres de son bénéfice en 2024

Crédit photo © Reuters

(Coquille dans le titre) LONDRES (Reuters) - Le groupe britannique Rolls-Royce a annoncé jeudi qu'il prévoyait que son bénéfice augmente jusqu'à 25% cette année, après avoir dépassé ses objectifs en faisant plus que doubler son bénéfice en 2023. L'action Rolls-Royce prenait 10,95% à la Bourse de Londres à 12h40 GMT. Le cours de Bourse du constructeur a bondi de plus de 200%sous la direction de Tufan Erginbilgic, qui a pris les rênes du constructeur début 2023 et lancé une plan de transformation pour réduire les coûts et à améliorer les prix. A lire aussi... "Nous sommes en train de créer une dynamique et un historique de résultats significatifs", a déclaré le directeur général lors d'une conférence téléphonique jeudi. Le bénéfice d'exploitation sous-jacent du groupe s'est élevé à 1,6 milliard de livres (1,9 milliard d'euros) en 2023, bien au-delà des prévisions des analystes à 1,4 milliard de livres, et dépassant les 652 millions de livres enregistrées en 2022. George Zhao, analyste chez Bernstein, a qualifié 2023 d'"année historique" pour Rolls-Royce. "Le principal moteur de l'action est la progression vers les objectifs de 2027", explique t-il. Pour 2024, Rolls Royce table sur un bénéfice d'exploitation sous-jacent compris entre 1,7 et 2 milliards de livres, supérieur au consensus à 1,695 milliard. Le groupe, qui fabrique notamment des moteurs d'avions, a bénéficié du rebond de la demande en voyages depuis la pandémie. (Reportage Sarah Young; version française Stéphanie Hamel et Carole Lebreton, édité par Kate Entringer)