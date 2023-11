Rolls-Royce vise un bond de sa rentabilité

LONDRES (Reuters) - Rolls-Royce chercher à augmenter sa marge dans le secteur de l'aérospatiale civile pour atteindre entre 15% à 17% contre 2,5% l'an dernier, a déclaré mardi le directeur général du groupe d'ingénierie, Tufan Erginbilgic, dans une présentation sur la stratégie. Le groupe, qui fabrique notamment des moteurs d'avions, entend réaliser un bénéfice d'exploitation annuel de 2,8 milliards de livres (3,23 milliards d'euros) à moyen terme, contre une prévision de 1,4 milliard pour cette année. Tufan Erginbilgic, ancien dirigeant du géant pétrolier BP qui a pris ses fonctions en janvier, est le dernier patron en date à tenter de remédier au manque de rentabilité de Rolls-Royce. Il cherche à obtenir un changement radical sur les marges d'ici à 2027 dans le secteur des moteurs équipant près de la moitié des avions long-courriers. Le titre Rolls-Royce, qui a grimpé de 161% depuis le début de l'année, gagnait plus de 6% à la Bourse de Londres. Le nouvel objectif de marge rapprocherait Rolls de ses rivaux, tels que General Electric, son principal concurrent dans le secteur des gros porteurs. "Nous fixons des objectifs financiers convaincants et réalisables à moyen terme, qui permettront à Rolls-Royce de dépasser largement ses performances financières antérieures", a déclaré Tufan Erginbilgic mardi. Pour Nick Cunnigham, analyste chez Agency Partners, cette annonce implique que le groupe est prêt à réduire ses revenus en échange d'une meilleure rentabilité. "Si c'est le cas, il s'agit d'un changement culturel profond par rapport à l'approche traditionnelle d'optimisation des parts de marché de Rolls-Royce au cours des dernières décennies", a-t-il déclaré. La société, qui possède également des unités de défense et de systèmes électriques, a annoncé un programme de désinvestissement à l'échelle du groupe, visant jusqu'à 1,5 milliard de livres sterling au cours des cinq prochaines années, afin de concentrer les capitaux sur les parties essentielles de son activité. Rolls-Royce équipe les avions A330neo et A350 d'Airbus, et ses moteurs sont l'une des deux options du 787 de Boeing. Les finances du groupe ont été affectées par des problèmes liés à son moteur Trent 1000 et par la pandémie, qui a cloué au sol les avions long-courriers et réduit à néant les revenus de Rolls-Royce liés aux heures de vol des moteurs. Depuis l'arrivée de Tufan Erginbilgic à la tête du groupe, Rolls Royce a connu un redressement rapide. Le bénéfice d'exploitation du premier semestre a été multiplié par cinq, avec l'augmentation des prix de maintenance des moteurs et une gestion rigoureuse de la base de coûts. Tufan Erginbilgic a déclaré que Rolls-Royce était bien placé pour revenir sur le marché des avions à fuselage étroit en s'associant au prochain programme de nouveaux moteurs, sa technologie UltraFan de nouvelle génération constituant une étape essentielle. (Reportage Paul Sandle et Sarah Young ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)