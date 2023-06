Roland-Garros : Ruud écrase Zverev et rejoint Djokovic

par Edouard Guala (iDalgo) Une démonstration ! Casper Ruud n'a jamais été inquiété lors de la demi-finale contre Alexander Zverev. Le Norvégien s'est imposé en trois manches contre l'un des favoris du tournoi, sur le score de 6-3, 6-4, 6-0. En 2h11 de jeu, l'ancien finaliste de l'édition 2022 n'a jamais eu un break de retard. Tout au mong de la partie, il est resté concentré et appliqué face à un adversaire en perdition. Pour la seconde année consécutive, il tentera de remporter l'un des tournois les plus convoités du circuit ATP avec la volonté de prendre sa revanche. Il affrontera Novak Djokovic ce dimanche, après être tombé contre Rafael Nadal l'année dernière...