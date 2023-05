Roland-Garros : Paire et Mladenovic prennent déjà la porte

par Mael Chrétien (iDalgo) Benoit Paire a manqué de peu la qualification... Ce matin, deux Français se sont présentés au premier tour de Roland-Garros. Invité au tournoi, Paire a fait face à un adversaire coriace, puisqu'il a affronté Cameron Norrie, 13e au classement ATP pour son entrée dans la compétition. L'Aveyronnais s'est battu jusqu'au bout et s'est finalement incliné en cinq sets (7-5, 4-6, 3-6, 6-1, 6-4), au bout de 3h33 de jeu. Le Britannique retrouvera un autre bleu lors du deuxième tour, il jouera contre Lucas Pouille. Chez les femmes, Kristina Mladenovic tout comme Paire a bénéficié d'une invitation aux Internationaux de France, et tout comme lui, elle n'a pas réussi à passer le premier tour. Elle a perdu face à Kayla Day en deux petits sets (7-5, 6-1), après une première manche plutôt serrée, l'Américaine a obtenu son ticket pour le second tour dans un deuxième set expéditif.