Roland Garros : Nadal et Djokovic se donne rendez-vous

par Mickael Pinta (iDalgo)

Rafael Nadal et Novak Djokovic se retrouveront en quart de finale de Roland Garros. Le Serbe, impressionnant depuis le début de la quinzaine a balayé Diego Schwarzman, demi-finaliste en 2020 Porte d'Auteuil (6-1, 6-3, 6-3). L'Espagnol a quant à lui bataillé face à Felix Auger-Aliassime qui est le protégé de son oncle (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3). Rafael Nadal, 13 fois sacrés à Paris a eu besoin de 4 heures et 20 minutes pour se défaire du Canadien. Après un début de match où le recordman de victoires en Grand Chelem était totalement déréglé, le Majorquin a repris le dessus en retrouvant son jeu long. Lors du quatrième set, Felix Auger-Aliassime a enchaîné les services surpuissant et a poussé son adversaire dans un cinquième set décisif, mais a dû s'incliner face à la grinta d'un Nadal toujours affamé. Dans les autres rencontres de la journée, Alexander Zverev n'a pas tremblé face à Bernabe Zapata Miralles (7-6(13), 7-5, 6-3). Carlos Alcaraz n'a quant à lui pas fait dans le détail face à Karen Khachanov. L'Espagnol s'est imposé en trois sets secs (6-1, 6-4, 6-4).