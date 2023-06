Roland-Garros : Iga Swiatek remporte une troisième fois le tournoi féminin

par Milo Langro (iDalgo) Iga Swiatek couronnée à nouveau ! Après une belle finale pleine de rebondissements, la Polonaise s'impose (6 - 2, 5 - 7, 6 - 4) contre Karolina Muchova pour la troisième fois de sa carrière. Après un premier set dominé incontestablement et alors que Karolina Muchova semblait en perdition totale, le match va prendre une tout autre tournure dans le deuxième set. Cette fois, les attaques de la Tchèque font mouche, elle n'est plus gênée par le soleil ou le vent. Lorsqu'elle monte au filet, elle est récompensée et elle prend donc ce deuxième set qui s'est disputé jusque dans les derniers instants (5 - 7). Mais Iga Swiatek a laissé passer l'orage et peut désormais dérouler son jeu comme dans le premier set.

Plus forte mentalement et plus juste dans le jeu également, la Polonaise va rester concentrée jusqu'à la fin et s'impose donc pour la troisième fois sur le court Phillipe Chartier après 2020 et 2022.