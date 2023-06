Roland-Garros : Djokovic en finale !

Roland-Garros : Djokovic en finale !













par Edouard Guala (iDalgo) Imité mais jamais égalé. Novak Djokovic a éliminé Carlos Alcaraz en quatre sets après 3h15 de jeu (6-4, 5-7, 6-1, 6-1). Trahi par son physique, le numéro 1 mondial a été victime de crampes au début de la troisième manche alors que les deux joueurs se rendaient coup pour coup. Le Serbe en a profité pour enchaîner dix points de suite, et ainsi foncer vers une nouvelle finale à la Porte d'Auteuil.

Pourtant, les deux premières manches laissaient présager un match interminable et décousu. La gestion du stress et des émotions n'a pas été optimale chez Alcaraz, ce qui l'a gêné. Le Serbe aura l'occasion de laisser une trace indélébile dans l'histoire du tennis en devenant le joueur ayant remporté le plus de Grands Chelems.