Roglic en patron

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Primoz Roglic la voulait, Primoz Roglic l'a eu. Victoire aujourd'hui lors de la 11e étape du Tour D'Espagne à Valdepenas de Jaen. Une étape ultra-courte (133 km) partie sur un rythme rapide dès les premiers kilomètres où 5 hommes de tête ont pris le large (Edward Planckaert (Alpecin-Fenix), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo)), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) et Harm Vanhoucke (Lotto Soudal). Mais l'écart n'a jamais dépassé les 2'20" sur un peloton mené par les Jumbo-Visma où le Slovène visait la victoire. L'échappée s'est alors disloquée dans la difficulté du jour, le Puerto de Locubin où Magnus Cort Nielsen a encore réalisé un grand numéro. Le Danois a longtemps résisté au peloton avant de se faire reprendre à 300 mètres de la ligne dans les terribles rampes (près de 24 %) de Valdepenas de Jaen. Roglic s'impose donc devant Enric Mas (Movistar) et Miguel Angel Lopez (Movistar). Au classement général Eiking, conserve sa tunique devant Guillaume Martin (Cofidis) et Roglic qui réduit son écart en dessous des deux minutes (1'56").