Roche va racheter Telavant auprès de Roivant et Pfizer pour 7,1 Mds$

Roche va racheter Telavant auprès de Roivant et Pfizer pour 7,1 Mds$













Crédit photo © Reuters

ZURICH/FRANCFORT (Reuters) - Roche a annoncé lundi l'acquisition de Telavant, coentreprise de Roivant Holdings et Pfizer, qui développe un nouveau traitement pour les maladies inflammatoires de l'intestin. La transaction, évoquée de longue date et évaluée à un montant initial de 7,1 milliards de dollars (6,71 milliards d'euros), constitue la première grande acquisition du nouveau dirigeant de Roche, Thomas Schinecker, qui a pris ses fonctions en mars. L'accord s'inscrit dans la volonté du laboratoire suisse de se diversifier par rapport à son activité vieillissante de traitements contre le cancer. Avec cette acquisition, Roche obtiendra le droit de développer, de fabriquer et de commercialiser aux États-Unis et au Japon un médicament expérimental connu sous le nom de RVT-3101. Il devrait être utilisé contre les maladies inflammatoires de l'intestin telles que la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Les maladies inflammatoires de l'intestin sont un groupe de troubles gastro-intestinaux chroniques qui touchent près de 8 millions de personnes dans le monde et dont 80% ne connaissent pas de rémission durable, a indiqué Roche. L'entreprise a déclaré que le médicament, qui est sur le point de commencer un essai de phase 3, avait également le potentiel d'être utilisé pour traiter de nombreuses autres maladies. Il appartient à une classe de nouveaux traitements connus sous le nom d'anticorps anti-TL1A, qui a suscité d'importantes transactions dans l'industrie pharmaceutique. Au début du mois, Sanofi a acheté les droits d'un anticorps anti-TL1A de Teva pour 500 millions de dollars d'avance et jusqu'à 1 milliard de dollars de paiements d'étape, en fonction de la réalisation des objectifs de développement et de commercialisation. Merck & Co a déclaré en avril racheter Prometheus Biosciences, développeur d'anticorps anti-TL1A, pour 10,8 milliards de dollars. (Reportage John Revill à Zurich et Ludwig Burger à Francfort ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)