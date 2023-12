Roche va racheter le spécialiste du traitement de l'obésité Carmot pour 2,7 Mds$

Roche va racheter le spécialiste du traitement de l'obésité Carmot pour 2,7 Mds$













ZURICH, 4 décembre (Reuters) - Le géant pharmaceutique Roche a annoncé lundi être parvenu à un accord définitif pour acquérir le groupe américain Carmot Therapeutics, spécialisé dans le traitement de l'obésité, pour un montant initial de 2,7 milliards de dollars (2,49 milliards d'euros). En plus de ce prix d'achat initial, Roche a indiqué que les actionnaires de Carmot recevront des paiements supplémentaires pouvant aller jusqu'à 400 millions de dollars si certaines étapes sont franchies. Le portefeuille actuel de Carmot comprend des incrétines sous-cutanées et orales au stade clinique visant à traiter l'obésité chez les patients diabétiques et non diabétiques, ainsi qu'un certain nombre de programmes précliniques, a déclaré Roche dans un communiqué. Les données cliniques concernant le CT-388, le principal médicament de Carmot pour la perte de poids, sont particulièrement encourageantes, a commenté Levi Garraway, médecin en chef du groupe. Les employés de Carmot rejoindront la division pharmaceutique de Roche lorsque la transaction sera officiellement finalisée, ce qui est prévu pour le premier trimestre 2024. Roche aura accès au portefeuille actuel de recherche et développement de Carmot, y compris tous les actifs cliniques et précliniques. (Reportage Noele Illien, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)