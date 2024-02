Roche prévoit un retour à la croissance des ventes pour 2024

Roche prévoit un retour à la croissance des ventes pour 2024













Crédit photo © Reuters

LONDRES/FRANCFORT (Reuters) - Roche a déclaré jeudi prévoir un retour à la croissance des ventes pour 2024, après l'effondrement de la demande pour ses produits COVID-19 et le déclin des revenus issus d'un trio de médicaments anticancéreux. Le fabricant suisse de médicaments et de produits diagnostics a dit tabler sur une croissance autour de 5%, hors effets de change. En 2023, le chiffre d'affaires de Roche a reculé de 7% à 58,71 milliards de francs suisses, légèrement en dessous des attentes des analystes qui tablaient sur des revenus proches de 60 milliards selon des données LSEG. A changes constants, le chiffre d'affaires a progressé de 1%. "Nous avons réalisé une bonne croissance des ventes qui a plus que compensé la forte baisse des ventes de COVID-19", a déclaré le directeur général Thomas Schinecker dans un communiqué. En 2023, les ventes produits liés au COVID-19 ont diminué de 4,3 milliards de francs suisses (4,6 milliards d'euros). Roche avait précédemment anticipé une baisse des ventes pour ces produits de 4,5 milliards de francs suisses. Thomas Schinecker, à la tête de l'entreprise depuis mars 2023, a également déclaré que la force du franc suisse avait pesé sur la valeur des ventes à l'étranger. Le bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année a reculé de 1% à 19,2 milliards de francs, en dessous du consensus de 19,6 milliards de francs compilé par les analystes de LSEG. Pour stimuler la croissance à court terme, Roche mise désormais sur le nouveau médicament Vabysmo, approuvé en 2022, qui traite une forme courante de cécité chez les personnes âgées. La société a déclaré jeudi que Vabysmo était devenu l'un de ses médicaments les plus vendus, avec des revenus légèrement supérieurs aux attentes à 2,4 milliards de francs suisses. (Reportage Maggie Fick et Ludwig Burger; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)