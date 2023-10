Roche : Les changes et les produits COVID-19 pèsent sur le CA au T3

(Relead sur les ventes du T3, ajoute précisions) 19 octobre (Reuters) - Roche a fait état jeudi d'un recul de 3% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, pénalisé par une forte baisse des ventes des produits contre le COVID-19 et par un franc suisse fort qui a pesé sur ses revenus à l'étranger. Les ventes trimestrielles du fabricant suisse de médicaments et de produits diagnostiques sont ressorties à 14,3 milliards de francs suisses (15,1 milliards d'euros), globalement en ligne avec les estimations des analystes. Roche s'attend toujours à une baisse de ses ventes et de son bénéfice par action ajusté dans une fourchette entre 1% et 5% ("low single-digit") en 2023, hors effet de changes. Le groupe prévoit toutefois une baisse moins prononcée des ventes des produits contre le COVID-19, qui regroupent les tests de dépistage, le traitement Ronapreve ainsi que le médicament reconditionné contre l'arthrite Actemra. Ces ventes devraient reculer d'environ 4,5 milliards de francs suisses en 2023 alors que le groupe prévoyait auparavant un recul de 5 milliards. (Reportage Ludwig Burger, Rédigé par Friederike Heine, version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)