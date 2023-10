Roche : Les changes et les produits COVID-19 pèsent sur le CA à 9 mois

19 octobre (Reuters) - Roche a fait état jeudi d'un recul de 6% de son chiffre d'affaires sur neuf mois, à 44,1 milliards de francs suisses (46,58 milliards d'euros), pénalisé par une forte baisse des ventes des produits contre le COVID-19 et par un franc suisse fort qui a pesé sur ses revenus à l'étranger. Le fabricant suisse de médicaments et de produits diagnostiques a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. (Reportage Ludwig Burger, Rédigé par Friederike Heine, version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)