Roche : Le résultat opérationnel recule au S1 malgré les ventes de Vabysmo

par Ludwig Burger FRANCFORT, 26 juillet (Reuters) - Roche a annoncé jeudi un recul de 14% de son résultat opérationnel au premier semestre, en raison d'une forte baisse des ventes de produits liés au COVID-19 même si le repli a été atténué par le lancement d'un nouveau médicament pour les yeux. Le résultat opérationnel est tombé à 10,9 milliards de francs suisses (11,42 milliards d'euros), en ligne avec les prévisions des analystes. Les ventes semestrielles de Vabysmo, une injection contre une forme courante de cécité chez les personnes âgées qui a été approuvée au début de l'année dernière, ont atteint un milliard de francs, dépassant le consensus des analystes de 890 millions de francs. En dépit de ce succès, Roche s'attend toujours à une diminution de ses ventes pouvant aller jusqu'à 5% en 2023, hors effets de changes. (Reportage Ludwig Burger, rédigé par Rachel More, version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)