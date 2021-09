Robin Carpenter s'adjuge la 2e étape et la tête du général

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Robin Carpenter (Rally) a remporté la deuxième étape du Tour de Grande-Bretagne entre Shefford et Exeter (184 km). L'Américain s'est glissé dans l'échappée matinale avec quatre autres coureurs et s'est détaché de son dernier poursuivant, Jacob Scott (Canyon dhb SunGod), dans une côte à 24 kilomètres de l'arrivée. Les grandes équipes se sont contentées de mener le peloton et de se placer sur la ligne d'arrivée, Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) en tête. Grâce à ce premier succès hors de ses terres nord-américaines, le coureur de Philadelphie chipe le maillot de leader à Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) s'est adjugé la sixième place de l'étape.