Robert Schuman sur le chemin de la béatification

CITE DU VATICAN (Reuters) - Le pape François a promulgué samedi un décret ouvrant la voie à la béatification de Robert Schuman, souvent présenté comme l'un des pères de l'Europe.

Selon un communiqué cité par Radio Vatican, l'évêque de Rome "a autorisé la promulgation du décret reconnaissant les vertus héroïques de l'homme d'État français".

Né en 1886 à Luxembourg et mort en 1963 à Scy-Chazelles (Moselle), Robert Schuman s'est attaché après la Seconde Guerre mondiale à rapprocher et réconcilier les pays qui s'étaient affrontés pendant le conflit, l'Allemagne et la France notamment, au travers d'institutions européennes.

Le plan "Schuman", élaboré en 1950, a permis la création quelques années plus tard de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui deviendra la Communauté économique européenne en 1957 à laquelle succédera l'Union européenne en 1993.

(Philip Pullella; version française Nicolas Delame)