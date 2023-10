Rishi Sunak se rend en Israël puis dans d'autres pays du Moyen-Orient

LONDRES, 19 octobre (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak doit arriver ce jeudi en Israël où il s'entretiendra avec son homologue israélien Benjamin Netanyahu ainsi qu'avec le président Isaac Herzog, a annoncé Downing Street, précisant que Sunak se rendrait ensuite dans d'autres capitales régionales. Rishi Sunak présentera ses condoléances pour les pertes humaines en Israël et à Gaza à la suite de l'attaque du Hamas du 7 octobre et préviendra des risques d'une escalade du conflit dans la région, ont déclaré ses services. "Chaque mort civile est une tragédie. Beaucoup trop de vies ont été perdues depuis l'acte de terreur horrible du Hamas", a dit le dirigeant britannique dans un communiqué. Il a décrit l'explosion meurtrière d'un hôpital de Gaza mardi comme un moment devant servir les dirigeants de la région et à travers le monde pour se rassembler et "éviter une dangereuse escalade supplémentaire du conflit", promettant que Londres s'évertuerait à mener ces efforts. Un porte-parole de Downing Street a indiqué mercredi qu'au moins sept ressortissants britanniques ont été tués et au moins neuf autres sont portés disparus depuis l'attaque du Hamas. (Reportage Kylie MacLellan; version française Jean Terzian)