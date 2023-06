Rishi Sunak revendique les premiers effets de son plan pour réduire le nombre de migrants

LONDRES, 5 juin (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré lundi que son plan visant à empêcher les migrants d'arriver dans de petites embarcations avait permis de réduire de 20% le nombre de traversées, une information qui, espère-t-il, atténuera les critiques de son parti et du pays concernant la politique d'immigration. "Au cours des cinq mois qui ont suivi le lancement du plan, les traversées ont diminué de 20% par rapport à l'année dernière", a déclaré Rishi Sunak lors d'une conférence de presse dans le sud de l'Angleterre. Le plan de Rishi Sunak repose sur la mise en oeuvre d'accords avec d'autres pays européens pour réduire le nombre d'arrivées et sur un durcissement de la politique migratoire du pays. Le Premier ministre a par ailleurs exhorté lundi le Parlement à adopter son nouveau projet de loi sur l'immigration clandestine, celui-ci devant permettre la mise en détention et l'expulsion rapide des personnes arrivant sur de petits bateaux vers leur pays d'origine, ou vers des pays tiers dits sûrs comme le Rwanda. Ce projet de loi est actuellement examiné par la chambre haute du Parlement. "Le problème ne sera pas résolu du jour au lendemain et les gens continueront d'arriver cet été, c'est pourquoi il est si important de modifier la loi", a déclaré Rishi Sunak. "Ma politique est très simple : c'est à ce pays - et à votre gouvernement - de décider qui vient ici, et non aux gangs criminels. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour y parvenir. J'ai dit que j'arrêterai les bateaux et je le pense vraiment." (Reportage Sarah Young ; rédigé par Farouq Suleiman et Elizabeth Piper ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)