Rishi Sunak, premier candidat à la succession de Truss à réunir 100 parrainages

22 octobre (Reuters) - L'ancien ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, serait le premier candidat à la présidence du Parti conservateur à avoir réuni les 100 parrainages nécessaires pour se présenter, selon les médias.

Les prétendants au poste de Premier ministre du Royaume-Uni s'emploient à réunir d'ici à lundi les cent parrainages et plus de députés conservateurs nécessaires à leur candidature. Le scrutin interne sera clos le 28 octobre et le nom du nouveau chef du gouvernement sera annoncé le même jour.

Plus tôt dans la journée, l'ancienne ministre britannique de la Défense, Penny Mordaunt, a annoncé sa candidature à la succession de Liz Truss, devenant la première députée conservatrice à se déclarer.

Rishi Sunak fait figure de favori chez les bookmakers, suivi par l'ex-Premier ministre Boris Johnson et Penny Mordaunt, il reste cependant profondément impopulaire auprès de certains conservateurs pour avoir oeuvré à la rébellion contre Boris Johnson au sein du parti. (Reportage Juby Babu; version française Camille Raynaud)