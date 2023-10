Rishi Sunak en Israël pour rencontrer Netanyahu et Herzog

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak est arrivé jeudi en Israël où il s'entretiendra avec son homologue israélien Benjamin Netanyahu ainsi qu'avec le président Isaac Herzog, avant de se rendre dans d'autres pays de la région. "Par-dessus tout, je suis ici pour exprimer ma solidarité à l'égard du peuple israélien. Nous avez subi un acte inqualifiable, horrible, de terrorisme, et je veux que vous sachiez que le Royaume-Uni et moi-même, nous sommes avec vous", a-t-il déclaré à sa descente d'avion. Rishi Sunak va s'efforcer de convaincre son homologue israélien d'autoriser l'envoi d'aide humanitaire dans la bande de Gaza soumise à un siège depuis l'attaque commise par le Hamas dans le sud d'Israël et de permettre aux ressortissants britanniques piégés dans l'enclave palestinienne de la quitter. "La mort d'un civil est une tragédie. Trop de vies ont été perdues depuis l'attaque du Hamas", a dit Rishi Sunak. Au moins sept Britanniques ont été tués dans les attaques du 7 octobre et au moins neuf autres sont portés disparus, a précisé Downing Street mercredi. (Reportage Kylie MacLellan; version française Jean Terzian et Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)